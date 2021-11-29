Салехард, 29 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. На Ямале с 29 ноября 2021 года расширили перечень объектов, при посещении которых действуют ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Теперь при посещении организаций соцобслуживания, учреждений культуры, молодёжной политики и туризма, а также объектов спорта независимо от их формы собственности и цели визита необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации/документ о перенесённом COVID-19, документ о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря включительно. Исключение сделано для вакцинированных и переболевших COVID-19 менее шести месяцев назад.