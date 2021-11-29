Улан-Удэ, , 11:32 — REGNUM В последнее время появилось много вбросов по поводу последствий вакцинации, однако люди с прививками живут уже многие десятки лет. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая противникам вакцинации от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Цыденов Правительство Бурятии

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По его словам, никого не удивляют прививки БЦЖ, от гриппа и клещевого энцефалита, комплексные вакцины, которые ставят новорожденным. Всё это позволяет усилить иммунитет и снизить негативные последствия.

«Можно послушать разные бредовые идеи о том, что «вот, нас оцифровали, всем дали номера». Господа, откройте паспорт, у вас в паспорте номер стоит, ничего, паспорт жить не мешает. Потом у каждого есть телефон, у телефона номер, вы сами свой номер всем раздаете, друзьям, знакомым», — добавил он.

Глава региона отметил, что подобные мысли исходят из области нерационального.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыденов отметил, что противники QR-кодов на самом деле выступают против вакцинации. При этом он назвал массовые прививки единственным способом вернуться к нормальной жизни.

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