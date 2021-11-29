Кемерово, 29 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области от коронавируса привились уже 1 133 465 человек, из них первый раз вакцинацию прошли 1 024 624 человека, ревакцинацию — 108 848. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщило региональное правительство.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что среди населения старше 60 лет прививку сделали 330 523 человека, за неделю вакцинировались 16 925 человек.

Власти отмечают, что люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями наиболее уязвимы для инфекции.