Киев, 29 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Мы живём в мире, где иждивенчество поощряется и распространяется, воти Украина требует от Запада «усыновления», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Heinrich-Böll-Stiftung Посол Украины в Берлине Андрей Мельник

Как сообщалось ранее, Мельник заявил, что правительство Германии должно выплатить Киеву компенсацию за утраченные в годы Второй мировой войны культурные ценности.

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« Украинский посол в Берлине часто выступает с разного рода бреднями. Понятно, что никакого права ни на какие «компенсации» от Германии за потери Украинской ССР в годы Второй мировой войны нынешний киевский режим не имеет — это была часть общих потерь СССР. Уверен, что он их и не получит. Это так и из практических соображений: в Берлине хорошо понимают, что, выплати Германия эти «компенсации», они собственно до Украины, до украинского народа не дойдут — осядут в карманах киевских коррупционеров. Но важнее другое, важнее правовые аспекты этой ситуации. Материальные вопросы, связанные с завершением Великой Отечественной войны, давно улажены. Как улажены и такие вопросы, связанные с прекращением существования СССР.