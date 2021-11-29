Киев, 29 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Правительство Германии должно выплатить Киеву компенсацию за утраченные в годы Второй мировой войны культурные ценности, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Так, в своем письме представителю Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу Кастель-Кастель Мельник пишет, что отказывается от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Иоганна Себастьяна Баха, объясняя решение игнорированием со стороны Германии требований Киева в получении компенсации за потери Украины во время войны.

«Немецкому правительству было подчеркнуто, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации», — цитирует выдержки из письма агентство «Укринформ».

Среди указанных Мельником ценностей фигурирует архив нот Баха, который был передан правительству Герхарда Шредера в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отменить исторический термин «Великая Отечественная война». По версии авторов предложения, вместо этого надо будет употреблять название «советско-немецкой» войны. Также в качестве альтернативного варианта предлагается называть события Великой Отечественной войны обобщенно, частью Второй мировой войны.

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