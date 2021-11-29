Москва, 29 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Если в России введут новую методику оценки уровня бедности, то это может привести к проблемам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявила профессор Российской экономической школы Ирина Денисова.

Бедность

«До 2021 года для расчета показателей бедности в РФ использовалась абсолютная концепция бедности: бедными признаются все, чей доход ниже законодательно установленного уровня — прожиточного минимума. Прожиточный минимум устанавливался на основе стоимости минимальной потребительской корзины и обязательных платежей и сборов. Он не был связан с тем, как распределены доходы в стране, — сказала Денисова. — С 2021 года был введен новый порядок расчета прожиточного минимума. Теперь он привязан к медианному (50% населения имеет доходы выше, а 50% населения доходы ниже этого уровня) среднедушевому доходу, и составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода».

По ее словам, привязка прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу означала переход от абсолютной концепции бедности (сравнения с линией бедности, которая не связана с распределением доходов) к относительной концепции бедности (бедны все те, чей доход ниже 44,2% от медианного дохода, а медиана — подвижное понятие, связанное с распределением доходов).

«Такой переход можно назвать прогрессом, поскольку относительная концепция позволяет выявлять тех, кто живет значительно хуже медианного жителя страны, а не только тех, кто находится на грани выживания. В техническом смысле эти изменения сделали сравнение показателей бедности до и после 2021 года некорректными, — сказала Денисова. — Предложение Минтруда, одобренное правительством, возвращает нас к использованию абсолютной концепции бедности для расчета показателей бедности. Вводится новое понятие — граница бедности».

Денисова уточнила, что именно граница бедности, а не прожиточный минимум, теперь будет использоваться для расчета показателей бедности.

«Для определения нуждаемости при назначении пособий и предоставлении льгот будет использоваться показатель прожиточного минимума (порядок расчета которого изменен с 2021 года). Поскольку расчет стоимости минимальной прожиточной корзины прекращен за ненадобностью, граница бедности будет рассчитываться на основе значения старого прожиточного минимума, — пояснила экономист. — Что имеем в итоге? Переход к более современной и соответствующей уровню экономического развития России концепции бедности в части практики определения нуждаемости (на основе прожиточного минимума в новом определении) при назначении пособий и предоставлении льгот. В то же время сохранение старой концепции для измерения прогресса в преодолении бедности. Потенциальная проблема этой раздвоенности — сложность оценки тех ресурсов, которые необходимы для снижения бедности и потребуются для финансирования социальной политики, основанной теперь на новом определении бедности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России установило правила определения «границы бедности».