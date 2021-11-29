Улан-Удэ, 29 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Людей, активно выступающих против QR-кодов, становится всё меньше, но они остаются. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Надо понимать, что не против QR-кодов, а против вакцинации, потому что код — это всего лишь подтверждение, что у тебя есть иммунитет: это либо вакцина, либо переболел в течение ближайших 6 месяцев», — отметил он.

Между тем, вакцинация является против коронавируса, по его словам, единственным вариантом возвращения к нормальной жизни. Формирование всеобщего иммунитета позволит превратить COVID-19 в обычное сезонное заболевание, наподобие гриппа или ОРВИ.

Всего к настоящему времени в республике привито 439 тыс. человек или 61% от всего взрослого населения.