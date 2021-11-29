Ханты-Мансийск, 29 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 29 ноября обнаружено 232 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений составляло в регионе 237 случаев.

Лидером по числу заражений стал Сургут, где на 29 ноября зарегистрирован 41 случай заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 89 456 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 068 человек.