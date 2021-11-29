Красноярск, 29 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 706 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 151 911 случаев COVID-19.

В регионе на сегодняшний день проведено уже 4 290 757 тестов на коронавирус (+10 743 за последние сутки).

Напомним, 28 ноября в крае был подтверждён 701 случай заболевания.