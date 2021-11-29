Памплона, Испания, 29 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Осадки в виде снега, выпавшие 28 ноября на большей части территории Наварры, привели к мобилизации Гражданской гвардии региона. Об этом сообщили EFE представители Гражданской гвардии.

Снег

Представители данного органа помогали автомобилям, которые не могли продолжить движение, и участвовали в частичной очистке асфальта — например, на 17-м километре шоссе NA718 (подъезд к Урбасе).

Также они отбуксировали автомобиль, сошедший с дороги (NA137) в Исабе, и убрали упавшее на дорогу дерево на 4-м километре шоссе NA132, которое занимало полосу движения в направлении Тафаллы.