Москва, 29 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Российско-китайского энергетического бизнес-форума подчеркнул беспрецедентно высокий уровень отношений стратегического взаимодействия между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день обеспечена стабильная работа трансграничных нефте‑ и газопровода, планомерно увеличиваются поставки угля и электроэнергии из России в Китай, успешно реализуются масштабные совместные проекты в газохимической отрасли, а также по производству сжиженного природного газа в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность дальнейшего наращивания экспортных поставок электроэнергии в КНР.

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