Благовещенск, 29 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Жители Амурской области на прошедшей неделе заражались коронавирусом чаще на 7,7% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Почти 21% от числа новых заболевших — люди в возрасте 65+, 24% — пожилые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Делали прививки от COVID-19 6,6% новых заболевших. Доля несовершеннолетних среди новых случаев составляет 15,3%.

«Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди всех возрастных категорий. На 47 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детского населения в возрасте 15−17 лет — на 38,0%, среди взрослых старше 50−64 года — на 18,5%», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, банки и микрофинансовые организации Приамурья перестанут пускать людей без QR-кодов не с 1 декабря, как это планировалось ранее, а с 15-го. С середины декабря ограничения также начнут действовать в крупных строительных магазинах, управлении социальной защиты населения Благовещенска и Благовещенского района, в ряде административно-деловых центров. С 1 декабря ограничения распространят на учреждения с массовым посещением людей Бурейского округа Амурской области.