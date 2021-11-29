Кемерово, 29 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области отмечается снижение количества обращений в поликлиники из-за коронавируса. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 29 ноября, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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«Ситуация остаётся стабильной. Отмечается снижение количества обращений в поликлиники, а также вызовов скорой помощи с признаками пневмонии и коронавирусной инфекции. Сейчас для больных COVID-19 развернуто 4009 коек, из них занято 3127. Процесс перевода коечного фонда мы начали на прошлой неделе. Сегодня для оказания плановой медпомощи возвращаем 115 коек», — уточнил Цигельник.

Раннее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе по данным на сегодня, 29 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 378 случаев.

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