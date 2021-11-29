Москва, 29 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В начале новой недели финансовый рынок отходит от панических настроений «чёрной пятницы», вызванных появлением нового, более опасного штамма коронавируса «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Это естественная реакция на слишком эмоциональное падение рисковых активов, после выходных дней, охладивших страсти.

Приостановилось снижение фондовых индексов. Котировки нефти Brent поднимаются с минимумов месяца $72,10 к рубежам выше $74,50 за баррель.

И российская валюта благодарно отвечает ростом, отыгрывая часть потерь прошлой недели. На фоне достаточно стабильного курса доллара к основным валютам, пара доллар/рубль снижается от опасных максимумов с весны 2021 года около 76 руб. к уровням в районе принципиальной отметки 75 руб.

Рынок сегодня, 29 ноября, с интересом будет ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и европейского центробанка Кристин Лагард, а также иных представителей этих мировых финансовых регуляторов.

Возможно, прозвучат оценки будущей денежной политики в изменившихся условиях. Предполагаемый диапазон котировок на день 29 ноября составляет 74,6−75,4 руб./доллар», — считает эксперт.

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