Абакан, 29 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии в стационары красных зон госпитализировали 54 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в республиканском министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Также за сутки выписались 28-ковид-пациентов. На кислороде находятся 562 человека, в том числе 84 — на ИВЛ.

Минздрав региона фиксирует положительную динамику. В связи с этим прорабатываются вопросы по сокращению коечного фонда в ряде стационаров «красных зон».

К 1 декабря планируют сократить 130 коек в различных ковид-стационарах. В том числе в ресбольнице им. Ремишевской и детской республиканской больнице перепрофилируют по 40 коек, в республиканской офтальмологической больнице им. Одёжкина и в Усть-Абаканской районной больнице — по 20 коек, в Черногорском роддоме — десять коек. В первую очередь перепрофилированию под плановую медпомощь подлежат непрофильные койки.

По состоянию на 29 ноября в Хакасии развёрнуто 1570 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 1214. Доля свободного конечного фонда — 23% (более 300 коек).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в Хакасии выявлен 32 051 носитель коронавируса.