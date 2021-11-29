Канберра, 29 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Согласно опросу новостного сайта Nine.com.au, экономика остается главной заботой граждан Австралии по сравнению с изменением климата в преддверии предстоящих федеральных выборов в парламент. Об этом 29 ноября сообщил телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон имеет очевидное преимущество в уровне доверия избирателей перед лидером оппозиции Энтони Албанизом. Последний опрос на сайте Nine.com.au, в котором участвовал 481 респондент, показал, что 53% респондентов считают Моррисона более заслуживающим доверия по сравнению с лидером лейбористов (47%).

58% респондентов назвали экономику главным приоритетом страны, а 42% выбрали изменение климата.

Как отмечают журналисты, результаты опроса поступили на фоне острой критики в адрес Моррисона со стороны левой оппозиции, которая обвиняет его в подрыве легитимности Независимой комиссии по борьбе с коррупцией на фоне скандального разбирательства деятельности бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.