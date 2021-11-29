Пенза, 29 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции продлил режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписан 29 ноября.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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Согласно документу, режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 декабря включительно.

В регионе продолжают действовать ограничения на посещение музеев, театров, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков, предприятий общественного питания и сферы услуг. Посетителей допускают только по QR-коду о вакцинации, либо по справке о перенесенном заболевании COVID-19, или по официальному документу о медотводе к вакцинации.

ИА REGNUM напоминает, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 29 ноября достигло 4205 человек.

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