Москва, , 10:17 — REGNUM За последние 15 лет, с 2005 года по ноябрь 2021 года, в развитие портовой инфраструктуры России было вложено около 900 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 201 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

В речном порту ИА REGNUM

На президиуме Госсовета РФ, при обсуждении транспортной стратегии до 2030 года, президент РФ Владимир Путин подверг критике состояние портов РФ. Он заявил: «У нас 67 морских портов работают и только шесть из них загружены на полную мощность, а 61 — недогружены, мягко говоря, основной фактор, сдерживающий повышение их конкурентоспособности — это отсутствие эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий».