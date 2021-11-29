Владикавказ, 29 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии вернутся к штатной работе высшие учебные заведения. Дистанционная форма обучения будет отменена с 1 декабря. С таким предложением выступил в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции главный санитарный врач республики Алан Тибилов. Кроме того, разрешить, по его мнению, можно работу банкетных залов.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Как отметил глава регионального управления Роспотребнадзора, в течение последней недели общее количество случаев заболевания COVID-19 сократилось на 6%, а количество госпитализированных — на 8%. Поэтому ситуация улучшается, что позволяет говорить о некоторых послаблениях ограничительных мер, в частности, об отмене дистанционки в вузах и открытии банкетных залов при условии пропуска в них по QR-кодам и отрицательным ПЦР-тестам, а также одновременном присутствии в зале не более 100 человек.