Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. На Петербургский регион надвигается сильный снегопад, который начнется вечером в понедельник, 29 ноября, и продлится весь последний день календарной осени, 30 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Напомним, в город на Неве пришла настоящая зима, которая принесла с собой морозы и снегопады.

«Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части. Поэтому на фоне низких температур, −1…−6 градусов, пойдет сильный снег», — пояснил собеседник агентства.

Снег начнется вечером в понедельник и продолжится в течение всего вторника.

«К началу календарной зимы в Санкт-Петербурге прогнозируется до 15−20 см снежного покрова. На дорогах и во дворах будет сложная обстановка», — добавил Александр Колесов.