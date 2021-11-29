Кемерово, 29 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжаются проверки соблюдения организациями угольной сферы требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила прокуратура России.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

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Уточняется, что с 26 по 29 ноября прокурорскими работниками с привлечением специалистов Государственной инспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти региона осуществлен выход на 31 шахту.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения», — отметили в ведомстве.

Напомним, что на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.