Элиста, 29 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Режим антиковидных ограничительных мер на территории Республики Калмыкия продлён до 23 января 2022 года, сообщили в пресс-службе главы республики по итогам заседания регионального оперштаба 28 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет», — уточнили в пресс-службе.

Также в регионе сохраняется действие запрета на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение — театральные представления, концерты в залах театров и концертных залах при условии, что численность посетителей мероприятий составляет не более 70% от проектной вместимости закрытого помещения, а также при обязательном наличии у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

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Как сообщало ИА REGNUM, решением оперштаба, с 1 декабря в Калмыкии QR-код, сертификат о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест будут требовать при заселении в гостиницы.