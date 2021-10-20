Киев, , 16:25 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отменить исторический термин «Великая Отечественная война», сообщает 20 октября официальный сайт СНБО.

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По версии авторов предложения, вместо этого надо будет употреблять название «советско-немецкой» войны.

Также в качестве альтернативного варианта предлагается называть события Великой Отечественной войны обобщенно, частью Второй мировой войной.

Такие предложения выдвинуты в рамках нового словаря названий и терминов, разработанного СНБО «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Словарь рекомендовано использовать представителям власти, дипломатическим работникам, а также работникам СМИ.

Термин «Великая Отечественная война» в этом словаре помещён в графу «Фейк/клише» и отнесён к разделу «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».

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