Кемерово, 29 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 ноября, медицинскую помощь получает всего 4571 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 17 896 человек.

Всего в Кемеровской области выявлено 74 020 случаев заражения коронавирусом, 67 878 человек выздоровели, 1751 пациент выздоровел.