Москва, 29 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Статус иноагента почти превратился в знак качества, однако жить с ним трудно, партия «Новые люди» предложила свои изменения в законодательство.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По мнению депутатов Госдумы от партии, следует соблюдать презумпцию невиновности: решение о признании иноагентом должен принимать суд, а не Минюст.

Кроме того, по их убеждению, статус должен быть доказан государством. Сейчас — наоборот: люди пытаются доказать невиновность.

Также в партии настаивают на то, что следует отменить для физлиц маркировку всех своих сообщений статусом иноагента. Предлагается также дать возможность иноагентам-физлицам не отчитываться за расходы и доходы — «это вмешательство в личную жизнь».

Кроме того, предлагается не обязывать физлиц-иноагентов регистрировать юридические лица.

«Закон об иностранных агентах стал инструментом замалчивания. Вот только побег от открытой дискуссии ведёт страну в тупик. К законам нужно подходить с точки зрения здравого смысла. Мы призываем не принуждать людей к молчанию, а вести открытый диалог», — отметили в телеграм-канале партии.

Сегодня в списке иноагентов больше 90 СМИ, 70 НКО и 60 физических лиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, свои поправки в законодательство об иноагентах направили в профильные комитеты Госдумы СЖР и СПЧ, законопроект об изменениях в этой сфере внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».