Улан-Удэ, 29 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Большинство скончавшихся были старше 65 лет, один пациент был младше этого возраста. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в республике достигло 2176.

В ковидных стационарах республики, по состоянию на 29 ноября, лечатся 1258 пациентов, у 1005 из которых также развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 130 тяжёлых больных, 84 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 3,5 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 койка: занято — 1258, свободно — 298 койка. Занятость коечного фонда составляет 80,8%», — отметили в оперштабе.