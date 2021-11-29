Саратов, 29 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день выявили 615 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 618 жителей. Обновленные данные по состоянию на 29 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 106 пациентов, с признаками ОРВИ — 509 человек.

С начала наблюдения по данным на 29 ноября в регионе зарегистрировали 119 723 случая заражения. Выздоровели всего 102 728 носителей вируса, в том числе за сутки — 421 пациент.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 298 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 204 пациента, до 20 лет — 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановлению сферы туризма может помочь взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом.

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