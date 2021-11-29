Казань, 29 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Татарии всего провели 4 222 536 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день в регионе проведено 11 722 исследования на коронавирус. Осуществляют обследования в 22 лабораториях республики.

Численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии от COVID-19 умерли с начала пандемии по состоянию на 29 ноября 1240 человек.

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