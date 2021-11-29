Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург, как минимум, до середины декабря, пришла настоящая зима. В городе на Неве ожидаются морозы, а во второй половине дня понедельника, 29 ноября, циклон «Бенедикт» принесёт снег. Об этом 29 ноября сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

По его словам, 29 ноября погодную ситуацию в Северной столице будет формировать периферия очередного циклона, приближающегося с юга. Циклон «Бенедикт» постепенно закроет небо плотными облаками, во второй половине дня вызовет небольшой снег и усилит ветер. При этом температурный фон окажется на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе −4…−6 градусов, а по Ленинградской области −3…−8 градусов. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

«В ночь на вторник Северную столицу ждут сильные снегопады, которые продолжатся до начала декабря. По расчетам, к 1 декабря высота снежного покрова в Санкт-Петербурге может превысить 10 см, а по области местами окажется и выше 20 см», — заметил специалист.

По прогнозу, морозы задержатся в Петербурге как минимум до конца первой декады декабря, при этом средний температурный фон в эти дни будет на один-два градуса ниже нормы.

«Вероятность оттепелей невелика, а вот ночные морозы в отдельные дни могут опуститься до −10…−15 градусов», — добавил он.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 ноября в Санкт-Петербурге ожидается северо-восточный, восточный умеренный ветре, во второй половине дня в прибрежных районах порывы до сильного 15 м/с.

А в последний день осени, 30 ноября, ночью и в первой половине дня пройдет снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Во второй половине дня небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −5…−7 градусов, днём −3…−5 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.