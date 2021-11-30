Москва, 1 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам, сообщает ИА REGNUM.

Mosreg.ru Госуслуги

Услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету, оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы. То есть доступ к ним не отключается при нулевом балансе.

В перечень попадут сайты органов государственной власти, порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе портал «Госуслуги». Полный перечень установит правительственная комиссия.

Таким сайтам и порталам разрешено передавать видео в невысоком разрешении, но запрещено организовывать звонки и отправку сообщений.