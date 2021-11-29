Канберра, 29 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Заразившиеся новым штаммом коронавируса «Омикрон» переносят COVID-19 в более легкой форме. Об этом заявил бывший заместитель главного санитарного врача Австралии Ник Коутсворт 29 ноября в интервью телеканалу Nine News.

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Более того, по его словам, новый вариант коронавируса может быстро вытеснить в стране штамм «Дельта».

"Если он протекает менее болезненно, чем «Дельта», тогда действительно есть смысл хотеть, чтобы именно он распространялся в обществе … Если вы хотите, чтобы он обогнал «Дельту» и стал доминирующим циркулирующим штаммом … то возможно, надо пожелать, чтобы «Омикрон» распространился по миру как можно быстрее», — отметил Коутсворт.

Доктор Коутсворт также предостерег от применения бустерных прививок от COVID-19 для борьбы с новым штаммом коронавируса:

«У нас еще недостаточно данных… Я думаю, что преждевременные призывы к подобным действиям, когда мы знаем так мало, контрпродуктивны».