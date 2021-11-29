Ульяновск, 29 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области растут темпы вакцинации от ковида и ревакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Власти отмечают, что в регионе наблюдается «тенденция к стабилизации ситуации» с коронавирусом. Свободными остаются свыше 800 ковидных коек, уменьшается число амбулаторных больных — дома лечатся почти 9,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

По данным властей, за последний месяц темпы прививочной кампании выросли в четыре раза, ежедневно вакцинацию проходят около 5 тыс. человек. По последней информации оперативного штаба России (на 26 ноября), привились от ковида в Ульяновской области 556 325 жителей, в том числе двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 478 283 человека, коллективный иммунитет оценивается на уровне 55,1%.

Также продолжается ревакцинация. Её прошли более 40 тыс. человек.

Напомним, что за последние две недели, с 15 по 28 ноября, число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом в регионе снизилось с 516 в сутки до 465.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря в Ульяновской области вступает в силу ряд смягчающих мер. В частности, молодожёнам разрешено приглашать гостей в ЗАГС при наличии QR-кодов или отрицательного теста на коронавирус, театры могут посещать дети с 14 до 18 лет без родителей, а в кинотеатрах залы можно заполнять до 70%. Без QR-кодов можно будет заселиться в гостиницах, а в будни сходить в торгово-развлекательные центры.