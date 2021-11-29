Кызыл, 29 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года, таким образом, достигло 15 793, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Vk.com/mihailohlopkov Ребёнок в коронавирусном стационаре (цитата со страницы Михаила Охлопкова)

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«Из 57 заболевших мужчин — 25, женщин — 32. По возрасту: детей до 17 лет — 22, от 18 до 49 лет — 15, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 6», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 382 пациента, в том числе 39 детей и семь беременных женщин. Состояние 84 больных оценивается, как тяжёлое, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по данным на 29 ноября, достигла 72,1%. Амбулаторное лечение на дому проходят 172 пациента, в том числе 59 детей и восемь пожилых граждан старше 65 лет.