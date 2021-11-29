Киев, 29 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Украинскому журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал видеоролик, где он производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев в ДНР, сделали выговор. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбас решает»:

Цитата из видео «Артиллерист» Бутусов попал под следствие за стрельбу в Донбассе

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«Украинская делегация на переговорах по Донбассу, правда, озаботилась не тем, что снаряд, пущенный Бутусовым, мог попасть в жилой дом. Она опасается обвинений, и совершенно справедливых, в том, что Украина не контролирует собственную армию. И кто угодно может стрелять в Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в День памяти жертв голодомора: украинский пропагандист Юрий Бутусов не являющийся действующим военнослужащим ВСУ, производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев, о чем сам и заявляет.

Цитата из видео «Артиллерист» Бутусов стрелял из гаубицы по Донбассу

По данным Госбжро расследований, эти действия попадают под статьи УК Украины «Нарушение правил обращения с оружием» и даже «планирование агрессивной войны».

А еще раньше этот «журналист» признал теракты украинской разведки, совершенные в ДНР. На недавней пресс-конференции Зеленского он обвинил президента Украины в задержании семи офицеров главного управления разведки Украины. По его словам, эти люди стоят за похищением командира роты ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого подозревают в уничтожении малайзийского «Боинга».

Более того, именно эти сотрудники ГУР Украины организовали убийства Александра Захарченко, командиров ополчения Моторолы и Гиви.

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