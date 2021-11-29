Киев, 29 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Агентство «РБК-Украина» опубликовало статью о том, что правительство Германии обратилось к США с просьбой не вводить санкции против «Северного потока — 2», публикация вызвала возмущения читателей в комментариях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку», — пишет один из пользователей.

«Ядерное оружие уже выманили, где безопасность, заявления они присылают обеспокоенные, вам верить нельзя, точка», — возмутился один из читателей.

«Нужно готовиться защищать самих себя! От них помощи не ждать!» — добавил другой.

Напомним, ранее правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в США направило законодателями и которое опубликовал портал Axios.

Читайте также: Axios: власти ФРГ просят США не вводить санкции против СП-2