Берлин, , 17:39 — REGNUM Правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в США направило законодателями и которое опубликовал портал Axios.

Санкции zt16.ru

Как говорится в документе, Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Власти Германии считают, что «санкции США в отношении газопровода подорвут обязательства, данные Берлином в совместном заявлении от 21 июля, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».

Ранее издание The Hill со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Джозефа Байдена не поддерживает идею ужесточения санкций в связи проектом российского газопровода «Северный поток — 2».

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