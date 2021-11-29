Иркутск, 29 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 29 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6327 человек, причём 28 из них добавили в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 138 726 (+597 за сутки).

Госпитализированы 5262 (115 за сутки).

В то же время излечились 113 213 пациента (+71). Ещё 539 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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