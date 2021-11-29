Окленд, Новая Зеландия, 29 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Трое полицейских на западе Окленда (Новая Зеландия) были ранены открывшим стрельбу вооруженным мужчиной, который затем был застрелен ответным огнем стражей порядка. Об этом 28 ноября сообщает газета NZ Herald.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По информации издания, вооруженный мужчина начал стрельбу по правоохранителям и из-за этого трое из них были госпитализированы с ранениями средней и тяжёлой степени, их состояние медики на данный момент оценивают как стабильное.

Также указывается, что затем нападавший был застрелен ответным огнем полицейских. Ведется расследование произошедшего.

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