Чита, 29 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 87 692 (+335 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

Вместе с тем 73 586 пациентов (+196 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1920 человек (+10 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 186 находятся в тяжёлом состоянии (-4 за сутки), 62 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19