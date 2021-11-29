Владивосток, 29 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Приморском крае пожилых людей старше 60 лет обязали делать прививки от коронавируса. Принудительная вакцинация введена постановлением главного государственного санитарного врача края Татьяны Детковской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе правительства региона.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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Люди в возрасте 60+ должны будут поставить первый компонент вакцины до 25 декабря, второй — до 25 января. Непривитых будут отстранять от работы или переводить на «удалёнку».

За сутки в регионе выявили 459 новых случаев коронавирусной инфекции. Привиты за время пандемии более 780 тыс. человек, из них пожилых людей 28,5%. При этом 74% погибших от COVID-19 приморцев — пожилые.

«На сегодняшний день план по вакцинации выполнен на 65%. Первым компонентом привился 780 581 человек. Непростую ситуацию усложняет выявленный на прошлой неделе вирус гриппа. С начала октября и за последние четыре недели заболеваемость увеличилась на 55,1%», — отметила Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае количество новых случаев COVID-19 растёт каждый день и бьёт рекорды. На карте распространения корнавируса регион перешёл из оранжевой зоны в красную.