Абакан, 29 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Ещё пять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавирусной инфекции стали четыре женщины (81 год, 81 год, 82 года, 85 лет) и 67-летний мужчина.

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1242 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 167 носителей коронавируса, с начала года — 32 051.