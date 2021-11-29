Ульяновск, 29 ноября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться суточное число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным, за последние сутки, 28 ноября, в регионе официально выявлен 461 носитель коронавируса. Это на четыре случая меньше, чем было сутками ранее. Спад подтверждаемых случаев заражения регистрируется в Ульяновской области после выхода из периода нерабочих дней.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 490 073 лабораторных теста на SAR-CoV-2. За последние сутки число жителей, которые остаются под наблюдением, снизилось с 20 921 до 20 847.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что в ковидных стационарах достаточно антибактериальных, противовирусных и жаропонижающих лекарственных препаратов.