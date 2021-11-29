Малага, Испания, , 07:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром произошло в муниципалитете Малаги Бенальмадена. Об этом пишет агентство EFE.

Землетрясение Zeml.info

Согласно данным данным Национального географического института (IGN), землетрясение ощущалось в некоторых близлежащих городах.

Землетрясение произошло 28 ноября в 20:47 на глубине 60 километров, как сообщает IGN на своем сайте. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Фуэнхироле, Торремолиносе, Малаге, в районе Лас-Лагунас-де-Михас и в Альмаяте, а также в городе Велес-Малага.