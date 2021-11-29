Малага, Испания, 29 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в муниципалитете Малаги Бенальмадена. Об этом пишет агентство EFE.

Zeml.info Землетрясение

Согласно данным Национального географического института (IGN), землетрясение ощущалось в некоторых близлежащих городах.

Землетрясение произошло 28 ноября в 20:47 на глубине 60 километров, как сообщает IGN на своем сайте. Отмечается, что землетрясение ощущалось в Фуэнхироле, Торремолиносе, Малаге, в районе Лас-Лагунас-де-Михас и в Альмаяте, а также в городе Велес-Малага.