Абакан, 29 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 167 носителей коронавируса, выздоровели 76 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Абакане подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, в Черногорске — 21, в Саяногорске — десять, в Сорске — три, в Абазе — один.

С начала 2021 года в Хакасии подтверждён 32 051 случай COVID-19.

Напомним, 28 ноября в регионе выявили 170 носителей коронавируса.