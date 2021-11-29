Москва, 29 ноября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра в Москве и Московской области. Об этом 28 ноября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

76.mchs.gov.ru Ветер

Потенциально опасная погода будет наблюдаться в регионе до 1 декабря в связи с усилением ветра, скорость отдельных порывов которого будет достигать 17−20 м/сек.

Предупреждение будет действовать c 9:00 29 ноября до 9:00 1 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре Европейской части России ожидается потепление, которое к 1 декабря сменится резким похолоданием и обильными осадками в виде дождя, мокрого снега и снегопада.