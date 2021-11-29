Ялта, Крым, , 03:35 — REGNUM В Ялте планируется построить научно-технологический центр селекции, питомниководства винограда и виноделия. Соответствующий тендер по выбору подрядчика объявило ПАО «Единый заказчик в сфере строительства». Начальная цена лота составляет почти 3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Виноградник

Итоги открытого конкурса подведут 20 декабря 2021 года. Центр планируется строить за счёт средств федерального бюджета, в котором на эти цели запланировано 2 932 200 275,1 рубля. Предполагается авансирование в размере 30%.

Стоительство центра ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН планируется на улице Мицко. По условиям контракта, работы должны быть выполнены за 1050 календарных дней с даты его подписания.

Строительство будет проходить в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Общая площадь объекта составит 18 305,8 кв. м. Под него определён участок площадью 14 419 кв. м, который принадлежит ФГБУН.

Напомним, на сегодня со сферой виноделия связаны ряд высокопоставленных лиц. Например, семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова и семья министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.