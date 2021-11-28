Нью-Йорк, США, , 22:51 — REGNUM Американская певица Хейли Уильямс рассказала о вероятном возвращении группы Paramore в 2022 году, спустя пять лет с момента выхода их последнего альбома. Об этом информирует портал NME.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Певица, выпустившая свой дебютный сольный альбом «Petals For Armor» в 2020 году и его продолжение «Flowers For Vases / Descansos» в начале этого года, намекнула на возвращение своей группы в новом обращении к своим фанатам. «Прежде чем я начну, хочу сказать большое вам всем спасибо за невероятную поддержку в последние пару лет. Я знаю, что нам не удалось должным образом собраться вместе, чтобы спеть и выплеснуть все накопившееся… Но я действительно считаю, что мои сольные работы вышли в то время, для которого предназначены. Однако, Paramore не может быть «в отпуске» вечно, не так ли?» — написала она. «Люблю вас всех. Увидимся в следующем году?!«

В апреле Уильямс намекнула, что Paramoreb начал работать над своим шестым альбомом. Певица опубликовала скриншот своего разговора с барабанщиком Заком Фарро. В нем они обсуждали нечто под названием «paramore 6».