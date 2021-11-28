Тбилиси, , 21:57 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужно стационарное мультидисциплинарное лечение — реабилитация. Об этом, как передает Грузия Online, сообщила 28 ноября глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани журналистам у Горийского военного госпиталя.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика, — сказала Джишкариани. — Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки».

По ее словам, пациенту, который сам примет решение о судебном процессе, требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация.

Как передавало ИА REGNUM, ранее личный врач политика Николоз Кипшидзе сообщил журналистам, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вероятно, сможет присутствовать на судебном процессе, который пройдет в Тбилисском городском суде.