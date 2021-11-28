Москва, 28 ноября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет «истерику», нагнетаемую англосаксонскими и украинскими СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что все обвинения относительно агрессивных стремлений России не имеют под собой никаких оснований.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», — добавил Песков.

Реакция пресс-секретаря последовала в ответ на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от главы России Владимира Путина публично сказать об отсутствии планов нападения на Украину.